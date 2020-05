Déconfinement : "Il est logique d'avertir tout le monde qu'il n'y aura pas de baguette magique", prévient l'ancien directeur de l'Institut Pasteur

Christian Brechot estime que le ministre de la Santé a raison d'évoquer un possible report du déconfinement. "Si on libère trop tôt", explique le professeur de médecine, on risque de devoir revenir à un "confinement plus strict".

Alors que "la date de lever du confinement pourrait être remise en question" selon les mots d'Olivier Véran dans une interview à paraître au Parisien - Aujourd'hui en France dimanche 3 mai, Christian Brechot, virologue et ancien directeur de l’Inserm (Institut national de la santé et de la recherche médicale) et de l’Institut Pasteur estime sur franceinfo, samedi 2 mai, que le ministre de la Santé est "cohérent" dans ses propos de mise en garde.

Olivier Véran observe ces derniers jours "un certain relâchement" dans le respect des mesures barrières au vu des dernières données scientifiques comme le facteur de reproduction du virus. Une façon d'avertir la population selon le Professeur Brechot, aujourd’hui président du Global Virus Network (GVN) : "Je pense qu'il est logique d'avertir tout le monde qu'il ne va pas y avoir de baguette magique pour régler la situation".

Est-ce sage de dire que la date du début de déconfinement pourrait être repoussée, comme l'a fait Olivier Véran ?

Olivier Véran est tout à fait cohérent avec ce qu'a dit le Premier ministre. Je pense effectivement que l'on aborde une phase, qui est à la fois très positive, mais aussi très compliquée : c'est celle qui consiste à décider du moment du déconfinement. Donc oui, je pense que le ministre de la Santé a raison de dire que toutes ses décisions doivent être liées à l'évolution dans les prochaines semaines du coronavirus. En Floride, où j'enseigne à l'université, c'est exactement la même problématique. Le début du déconfinement a été annoncé pour lundi 4 mai mais tout va dépendre de l'évolution des chiffres. On doit donc vraiment gérer cette phase d'une façon très pragmatique, en tenant compte des données scientifiques.

Ne doit-on pas aussi prendre en compte le moral de la population ? Repousser cette date du 11 mai, qui a été annoncée, n'est-ce pas désespérer les Français ?

Je suis tout à fait d'accord mais il faut raisonner de façon globale. Cette problématique, on la voit dans tous les pays actuellement. On doit sortir du confinement parce qu'on ne peut plus l'imposer à la population, en tenant compte de son moral mais aussi de l'économie car les conséquences sont absolument majeures. Et en même temps, si on libère trop tôt, et qu'on se retrouve dans quelques semaines à revenir à un confinement strict parce qu'on n'a pas fait assez attention, ce sera évidemment contreproductif. Il va falloir trouver un certain équilibre. Personnellement, je pense qu'il est logique d'avertir tout le monde qu'il ne va pas y avoir de baguette magique pour régler la situation. On doit y aller progressivement.

N'y a-t-il tout de même pas un paradoxe entre les déclarations du ministre de la Santé qui fait part de ses doutes et les chiffres de mortalité publiés par son ministère samedi 2 mai (166 morts supplémentaires en 24h), qui sont à un niveau très bas, que l'on n'a pas vu depuis des semaines en France ?

Ça n'est pas un paradoxe. On est devant une situation qui est positive, qui s'améliore, mais en même temps, on doit préserver le succès du confinement, tout en saluant la discipline de tout le monde. On ne l'observe pas qu'en France, mais aussi dans le monde. Mais pour moi, cette prudence est tout à fait logique.