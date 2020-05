Déconfinement : en Allemagne, les restaurants ont retrouvé leurs clients

En Allemagne, les restaurants et cafés ont rouvert avec deux semaines. d’avance sur la France. "C’est très agréable de se remettre en terrasse, mais pour tout vous dire, cela fait aussi un peu peur. Il y a une ambiance un peu anxiogène avec beaucoup de nouvelles règles à respecter", explique Laurent Desbonnets, en direct de Berlin. Avant de pouvoir déguster un plat, il y a désormais un rituel bien rôdé : il faut se désinfecter les mains à l’entrée et le placement n’est pas libre.

Une fiche de coordonnées obligatoire

Sur chaque table, pas plus de quatre adultes et avant même de commander, une fiche de coordonnées doit être remplie, afin de pouvoir être retrouvé en cas de contamination. Les clients ont donc l’obligation d’indiquer leur nom, leur e-mail et leur numéro de téléphone. Tous les serveurs portent également des visières ou des masques, et toutes les cartes ont été plastifiées. Elles sont désinfectées entre chaque client. Cependant, deux semaines après la réouverture, le patron d’un restaurant déchante : en terrasse, il a dû retirer la moitié de ses tables pour respecter la distanciation.

