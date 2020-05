Déconfinement : des promotions pour relancer l’économie

Les grandes surfaces et magasins spécialisés se retrouvent avec des stocks énormes sur les bras, à cause du confinement. Dans l’habillement ou dans les produits high-tech, pour vendre vite, ils n’hésitent pas à proposer des rabais importants. Les promotions sont plutôt inhabituelles à cette période de l’année. Mais après deux mois de fermeture forcée, c’est la technique de certaines grandes surfaces pour amener les clients à revenir.

Une concurrence difficile pour les petits commerçants

"C’est possible qu’on se laisse tenter, car on a fait très très peu de dépenses", explique une cliente. Pendant le confinement, des marques telles que Gifi ont perdu plusieurs millions d’euros de chiffres d’affaires. Les promotions sont également proposées dans l’habillement, le sport ou l’électroménager. Et il est difficile de rivaliser chez les petits commerçants. La marchandise est généralement dépassée au niveau de la saison, dans certains secteurs.

