Commerces : des rabais très intéressants pour faire revenir les clients

-50% en bon d’achat sur tout le magasin. Après deux mois de fermeture, un magasin Gifi a misé sur des promotions exceptionnelles pour attirer des clients, qui en profitent même pour acheter plus que prévu. Des bonnes affaires dans tous les rayons, mais surtout sur les articles de saison, tels que les chaises longues. L’objectif est d’écouler les stocks accumulés pendant deux mois.



Rattraper les pertes liées au confinement

Dans un magasin de l’enseigne Boulanger, spécialisée dans l’électroménager, on compte également des offres alléchantes, mais pas de prix cassés. Ce magasin a continué de fonctionner uniquement sur internet pendant le confinement. Il compte aujourd’hui sur ses vendeurs pour faire revenir les clients dans les rayons. Offres promotionnelles ou bons conseils : des stratégies pour redonner aux clients le goût des rayons et pouvoir rattraper les pertes de ces deux mois de confinement le plus rapidement possible.