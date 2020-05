Déconfinement : des distributions de masques près de Lyon

Lundi, il faudra obligatoirement un masque dans les transports en commun. Sinon, ce sera une amende. Reste que le gouvernement n'a pas pris en charge de grande campagne de distribution de ces protections grand public. Alors, certaines collectivités locales ont pris les devants, pour en garantir à leurs administrés. C'est notamment le cas dans la commune de Limonest, dans le Rhône.

"On ne savait pas du tout si on les aurait"

Ici, la confection est 100% locale, tout comme l'initiative. "On s'est bien rendu compte qu'il manquerait des masques. On ne savait pas du tout si on les aurait. La preuve, c'est que certaines collectivités en ont commandés et n'ont pas été entièrement livrées. Donc on a anticipé et cela a permis, justement, de les livrer dans les meilleurs délais", explique Max Vincent, le maire de la commune.

Le JT

Les autres sujets du JT