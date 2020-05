Déconfinement : des caméras dans les transports qui font polémique

Qui porte le masque sanitaire et qui ne le porte pas ? Dans un bus de Cannes (Alpes-Maritimes), des caméras thermiques ont été installées par la mairie, pour repérer les bons ou mauvais élèves. Du côté des Cannois, on oscille entre méfiance et indifférence. "Moi, je n'ai aucun problème avec cela, c'est pour notre sécurité et notre santé", indique une passagère. "Après, il va y avoir d'autres pressions, on va venir vous dire que l'on ne porte pas de masques", objecte une autre Cannoise.

"Un élément supplémentaire pour connaître les comportements des Cannois"

Des caméras de ce genre ont aussi été installées sur trois marchés de la ville. La mairie voit ce dispositif comme un outil statistique. "C'est un élément supplémentaire pour connaître les comportements et que la municipalité puisse adapter ce qu'elle peut faire", explique Sophie Mouysset, chef de cabinet adjoint à la mairie de Cannes.