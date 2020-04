Déconfinement : dans quelles conditions la SNCF compte-t-elle rouvrir ses lignes ?

Afin de lutter contre le coronavirus, le port du masque pourrait être obligatoire pour les usagers de la SNCF, à compter du 11 mai prochain. "C'est en tout cas ce que préconise le patron de la SNCF. Une mesure sanitaire, mais également économique pour la société de transport, pour la simple et bonne raison qu'avec le masque, les passagers peuvent être assis les uns à côté des autres et non pas séparés d'une distance d'un mètre, ce qui permet d'optimiser le taux de remplissage des trains et des TGV", indique la journaliste Maeva Damoy, en direct de la gare Montparnasse, à Paris.

"Des mesures officielles devraient être annoncées sous quinze jours"

En effet, le taux de remplissage ne serait rentable qu'à hauteur de 60%. "Autres mesures préconisées : le filtrage des passagers, mais également la distribution de gel hydroalcoolique et le nettoyage accru des trains, reprend la journaliste. Le ministère des Transports, que nous avons pu contacter, nous a, quant à lui, précisé que des mesures officielles seraient annoncées sous quinze jours."

Le JT

Les autres sujets du JT