Déconfinement : "C'est une nécessité que, dans les transports en commun, dans un premier temps, le port du masque soit obligatoire", selon un conseiller régional LR

Grégoire de Lasteyrie estime aussi que "la remise en route de nos moyens de locomotion doit être progressive" et qu'il ne faut pas reprendre les "habitudes de circulation" comme avant le confinement car "cela ne marchera pas".

"C'est une nécessité que, dans les transports en commun, dans un premier temps, le port du masque soit obligatoire", a affirmé, lundi 20 avril sur franceinfo, Grégoire de Lasteyrie, le maire LR de Palaiseau (Essonne) et conseiller régional d'Ile-de-France, délégué spécial aux nouvelles mobilités à la région. Dimanche 19 avril, le Premier ministre Edouard Philippe a déclaré que le port du masque pourrait être obligatoire dans les transports en commun à partir du 11 mai, début du déconfinement lié à l'épidémie de coronavirus.

"On connaît la promiscuité qu'il peut y avoir dans certaines lignes de bus, de métros, de RER", a souligné Grégoire de Lasteyrie. À la région Ile-de-France, "c'est notre demande" que les personnes portent un masque dans les transports en commun. "On sait bien que le principe du masque, c'est se protéger soi-même, mais c'est aussi protéger les autres", a rappelé le conseiller régional. "C'est une mesure sanitaire qui me semble essentielle pour pouvoir donner confiance aux personnes qui iront demain prendre les transports en commun."

Grégoire de Lasteyrie a fait aussi "passer un message " sur le recours aux transports en commun : "La remise en route de nos moyens de locomotion doit être progressive".

Il ne faut pas décourager les Franciliens de prendre les transports en commun" mais "si, au lendemain du confinement, nos habitudes de circulation sont exactement les mêmes que la veille du confinement, cela ne marchera pas.Grégoire de Lasteyrie, élu LR d'Ile-de-France



Le conseiller régional d'Ile-de-France a rappelé que le 11 mai, "la RATP et la SNCF ne seront pas en capacité de faire rouler 100% des trains", les deux sociétés ayant elles-mêmes "du personnel en arrêt maladie ou devant garder leurs enfants". Les compagnies de transports "tablent sur un service de 50% à partir du 11 mai", selon l'élu régional.

Six masques par semaine et par patient

Grégoire de Lasteyrie a précisé également que la région Ile-de-France a commandé "30 millions de masques en tout. Dix millions ont déjà été livrés dans la région" et répartis en pharmacies. 3,6 millions de masques sont dans les différentes pharmacies franciliennes", a indiqué l'élu LR. "Ils sont pour les professionnels de santé et les aidants. Ils sont aussi pour les patients à risques qui ont une prescription médicale." Ces dispositions ont été prises "avec l'accord de l'Agence régionale de santé et le conseil de l'ordre des pharmaciens, pour qu'un patient puisse obtenir six masques par semaine pour ses déplacements".

Grégoire de Lasteyrie a ajouté que "ce sont des masques qui permettent de se déplacer dans les conditions classiques prévus par la réglementation". "Plus de 2,5 millions de masques" ont été fournis à l'ARS, indique le maire de Palaiseau."Plus de trois millions de masques aux mairies et aux conseils départementaux, charge à eux de les rebasculer vers d'autres personnels de santé et couvrir les missions essentielles qui sont faites par les collectivités territoriales".