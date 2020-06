Dans une ville de Thaïlande, les macaques ont presque pris le pouvoir

Les singes sont en liberté et les habitants sont enfermés. C’est une habitante qui le raconte, à l’Agence France Presse. Les chiffres sont là : pour une petite ville de 26 000 habitants, il y a 6 000 singes, et pas n’importe lesquels, ce sont des macaques.

Les habitants de Lopburi sont barricadés, se terrent à l’intérieur de leurs maisons, cachent tout ce qu’ils peuvent, traversent les rues en courant. C’est simple, les singes ont pris le contrôle d’une partie de la ville.

Certains magasins ont dû définitivement tirer leur rideau de fer, faute de clients et de peur d’être attaqués par une bande de macaques très violents. Des images diffusées sur les réseaux sociaux ont terrifié les Thaïlandais, on y voit des centaines de singes se battre entre eux pour de la nourriture.

Hoards of starving monkeys storm Lopburi in central Thailand after the tourists who usually feed them fled due to #Coronavirus pic.twitter.com/pOuohtUIcs