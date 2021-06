Crise sanitaire : un gouffre financier pour les communes

La crise sanitaire a ralenti l'économie et fait s'effondrer les rentrées fiscales des communes. Il manquerait six milliards d'euros aux mairies de France, qui pour compenser, empruntent ou rognent sur les dépenses.

En trois confinements, un gérant d'hôtel à Bordeaux (Gironde) a vu son chiffre d'affaires baisser de 75%. Moins de réservations signifie aussi moins de taxes de séjour versées à la mairie : de 9 100 euros en 2019, Jean-Philippe Burgeat n'a versé qu'à peine 3 400 euros en 2020. Sur tout le secteur hôtelier, le manque à gagner pour la ville est de 3,5 millions d'euros. Les bars et restaurants n'ont pas non plus versé leur redevance. La métropole a également fourni une grande quantité de masques et mis en place des aides d'urgence pour la culture.

Blois a fait des économies

La crise sanitaire est donc un véritable "fardeau financier" pour le maire (EELV), Pierre Hurmic. Environ 5% du budget de fonctionnement a été entamé par la crise, soit 20 millions d'euros. La commune ne va pas augmenter les impôts mais s'endetter de 100 millions d'euros sur cinq ans. À Blois (Loir-et-Cher), par exemple, la crise a en revanche permis de faire des économies sur les dépenses faites habituellement sur les festivals et événements. Résultat, malgré les pertes occasionnées par l'absence de visiteurs au château, la commune est à l'équilibre.

