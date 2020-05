Crise alimentaire : CCFD-Terre solidaire appelle à "reterritorialiser les productions"

"La crise du Covid-19 va créer une des pires crises alimentaires qu’on ait vue depuis 12 ans, mais la situation était déjà précaire", constate Valentin Brochard. "Cela fait quatre ans qu’on voit la faim augmenter de façon continue année après année et cette situation touche la planète, du Nord au Sud. Dans l’Union européenne, 9% de la population était en insécurité alimentaire en 2019. Nos systèmes alimentaires sont à bout de souffle et sont dans l’incapacité de nourrir la population mondiale", explique le responsable du plaidoyer pour l’ONG CCFD-Terre solidaire.

"Retrouver une souveraineté alimentaire"

"Le coronavirus est arrivé et accentue les inégalités structurelles. La pandémie provoque d’abord une crise de l’accès à l’alimentation avec la fermeture des frontières et des marchés. Ensuite, il y a une crise monétaire. Avec le confinement, des millions d’individus ont perdu leurs revenus journaliers qui leur permettaient de survivre", décrit-il.

"Les populations qui ont diversifié leur productions agricoles et qui sont dans des systèmes de production agro-écologiques ou des circuits courts résistent mieux en général à cette crise", note Valentin Brochard, qui appelle à éviter d'autres crises à "reterritorialiser les productions alimentaires et réussir à avoir une souveraineté alimentaire".

Le JT

Les autres sujets du JT