Covid-19 : vers un renforcement des mesures sanitaires ?

Face à la flambée des nouveaux cas de Covid-19 et à la saturation des hôpitaux dans certaines régions, de nouvelles mesures pourraient être prises dans la semaine. Décryptage avec la journaliste de France Télévisions, Anne Bourse, en duplex depuis l’Élysée, à Paris.

Les prochains jours vont être observés de très près par l’exécutif, alors que l’épidémie de Covid-19 continue de se propager à grande vitesse sur le territoire. "La pression est très forte, tout peut basculer en quelques heures", alerte la journaliste de France Télévisions, Anne Bourse, en direct depuis l’Élysée, à Paris. "Emmanuel Macron affirme que pour l’instant, rien n’est décidé. Tout va dépendre des indicateurs de ce début de semaine, on saura si les restrictions mises en place depuis dix jours sont efficaces", poursuit-elle.

"Tous les scénarios sont possibles"

"Si les chiffres ne sont pas bons, le président pourrait décider d’un nouveau tour de vis, et il l’a dit lui-même : il n’a pas de tabou. Tous les scénarios sont possibles. Comme à chaque fois, la décision prend en compte les volets sanitaire et économique, et l’acceptabilité des Français", conclut Anne Bourse. Les éventuelles décisions seront prises à l’occasion du nouveau Conseil de défense, organisé mercredi 31 mars.