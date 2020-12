Covid-19 : une couverture de magazine enduite d'un vernis anti-virus

A Saint-Dié, dans les Vosges, l'équipe de la revue Hohneck Magazine a décidé de défier le virus. Ils ont fait appel à une imprimerie qui utilise un vernis anti-Covid.

Le procédé déjà utilisé par l'industrie pharmaceutique et agroalimentaire est projeté au moment de l'impression. "C'est un vernis acrylique à base d'eau dans lequel il y a des nanoparticules d'argent qui ont la particularité de repousser les bactéries et les virus", affirme Nicolas Hesse, dirigeant de l'imprimerie L'Ormont.

Le retour des magazines dans les salles d'attente

Depuis le début de l'épidémie de Covid-19, magazines et journaux ont disparu des salles d'attente. Un manque à gagner pour de nombreuses publications. A l'image du semestriel Hohnek Magazine qui fait la promotion du massif vosgien. "Au mois de juin, les hôtels et cabinets médicaux où l'on déposait le magazine nous on dit qu'ils ne pourraient pas le donner à leurs clients, donc on s'est dit qu'il fallait trouver une parade", raconte Emmanuel Roussat, rédacteur en chef de Hohneck Magazine.

Cette revue gratuite de luxe éditée à 15 000 exemplaires est distribuée dans les hôtels et offices de tourismes du Grand Est ainsi qu'à Paris. Elle met en valeur la région grâce à de belles illustrations et des reportages sur l'art de vivre dans la montagne vosgienne.

Désormais, grâce à la laque protectrice, les lecteurs de Hohneck Magazine peuvent le feuilleter sans risque de contamination.

Le neuvième numéro sera disponible de 10 décembre.