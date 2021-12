Covid-19 : une cinquième vague également ressentie par les restaurateurs

L’année 2021 a été un peu meilleure que 2020 pour les restaurateurs. Mais le Covid-19 plane toujours au-dessus de leurs têtes. "Les affaires avaient repris un tout petit peu en septembre, octobre et novembre. Là, c’est le cataclysme, ça redescend, les gens ne sortent plus. Surtout, on n’a plus les touristes. Les Anglais, les Américains… Des réservations en cascade qui sont annulées. De partout. C’est assez angoissant, à Paris, mais surtout en province, mes collègues n’ont pas de clients en ce moment", expose Xavier Denamur, propriétaire d’un restaurant dans le 4e arrondissement de Paris.

"On a travaillé trois mois" en 2020

Pour Noël et les fêtes de fin d’année, les restrictions sanitaires et la crainte générée par la pandémie ont conduit beaucoup à annuler leurs plans. "Ce sont principalement des Anglais. Souvent, ils avaient prévu de venir pour le week-end de Noël ou du jour de l’an", poursuit le restaurateur. "Le bilan de 2020 est catastrophique, comme pour beaucoup de mes collègues. J’ai perdu un demi-million d’euros. 2021, on ne sait pas encore. En juillet et août, à Paris, il n’y avait personne. On a travaillé trois mois en réalité. On va voir comment vont se passer les fêtes."