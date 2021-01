Covid-19 : un nouveau protocole sanitaire à mettre en place dans les écoles

K. Adda-Rézig, C. Vérove, M. Mullot, N. Ramahérison, C. Cormery, E. Maizy, L. Haedrich, S. Auvray, D. Arzur, P. Miette

Face à la propagation du Covid-19, le gouvernement a décidé de renforcer le protocole sanitaire dans les écoles. Ainsi, à partir de lundi 18 janvier, les élèves ne pourront plus faire cours de sport à l’intérieur. Autre mesure : à la cantine, les enfants mangeront désormais par classe, pour éviter de trop se croiser.

Un nouveau casse-tête pour les enseignants et directeurs d’école

Vendredi 15 janvier, les directeurs d’établissement tentent de trouver des solutions. David Planche, à la tête d’une école de Fontenay-aux-roses (Hauts-de-Seine) explique : "On faisait manger deux classes, on nous demande qu’il n’y ait plus du tout de brassage entre classes, il va falloir séparer l’espace de restauration en deux". Les associations et clubs de sport doivent aussi suivre un protocole plus strict. Pour l’heure, les activités extra-scolaires artistiques ne sont pas concernées par ces nouvelles mesures, mais continuent d’appliquer le protocole déjà en place.



