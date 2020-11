Covid-19 : un million de tests antigéniques déployés dans les établissements scolaires, dans les prochains jours

Un million de tests antigéniques vont être déployés dans les établissements scolaires, dans les prochains jours, a appris franceinfo auprès du ministère de l'Éducation nationale, confirmant une information du quotidien Les Echos.

Alors qu’il faut attendre les résultats un ou plusieurs jours pour un test PCR classique, les tests antigéniques indiquent en une demi-heure maximum si le patient est positif ou négatif au Covid-19. Ces tests antigéniques déjà déployés en pharmacie, seront donc accessibles dans des établissements scolaires mais ils sont pour le moment réservés aux personnels. Les élèves ne sont pas concernés.

Des tests réalisés par des infirmières scolaires volontaires

Les établissements situés dans les zones où l’accès aux tests PCR est compliqué et les écoles, collèges lycées où plusieurs cas Covid sont signalés seront prioritaires. Ces tests seront effectués par des infirmières scolaires volontaires, mais aussi par des étudiants en santé, ou des associations de protection civile. Selon leurs syndicats, les infirmières scolaires sont déjà surchargées de travail depuis la rentrée et il sera impossible pour elles de porter cette mission en plus.