Covid-19 : un laboratoire européen espère mettre en place un vaccin prochainement

C’est un défi fou et qui intrigue. Le laboratoire AstraZeneca est en train d’élaborer un vaccin qui permettrait de lutter contre la Covid-19. 400 millions de doses ont déjà été précommandées par plusieurs pays européens dont la France et l’Allemagne. Le PDG du laboratoire Pascal Soriot espère être prêt à livrer le vaccin "au mois d’octobre si les résultats cliniques sont positifs".

Un flou entoure ce vaccin

Si le nombre de pré-commandes impressionne, plusieurs spécialistes de santé restent encore perplexes face à un vaccin dont très peu d’éléments ont filtré. "On n’a aucune information sur ce vaccin. Rien n’a été publié qui viendrait expliquer pourquoi ce vaccin peut être mis sur le marché aussi vite", s’interroge le professeur Yves Gaudin, virologue et directeur de recherche au CNRS. "Un vaccin qui arrive à ce stade, il a 1 chance sur 10 d’aboutir habituellement et donc les risques que ce vaccin échoue sont réels", rappelle Gilbert Deray, chef du service néphrologie de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris.

