Covid-19 : un collège du Val-d'Oise fermé après la découverte de plusieurs cas de variant sud-africain, une campagne de dépistage lancée

Une campagne de dépistage va être lancée dès mardi à Eaubonne à destination en priorité "des collégiens et parents d'élèves" mais elle sera également "proposée à tous les Eaubonnais afin de bien mesurer la circulation du virus".

Un collège du Val-d'Oise est fermé depuis lundi 8 février au matin après la découverte de deux cas de variant sud-africain du coronavirus, rapporte France Bleu Paris. Le collège Jules Ferry à Eaubonne restera fermé jusqu'à la rentrée des vacances scolaires prévue le 1er mars.

Plusieurs cas de Covid-19 ont été identifiés dans l'établissement dont deux positifs au variant sud-africain. Situé en zone C et donc encore ouvert, le collège qui ne devait pas fermer ses portes avant le 13 février va finalement fermer en avance. Il est également demandé aux parents d’élèves des collégiens positifs de ne pas mettre les frères et sœurs à l’école cette semaine.

La mairie, qui prend cette menace très au sérieux, annonce qu'elle organise une campagne de dépistage dans toute la ville à partir de ce mardi 9 février pour "trois jours de façon certaine, mardi, mercredi, jeudi", a confirmé sur franceinfo la maire Marie-José Beaulande. Les collégiens et leurs familles seront testés en priorité, mais la campagne sera ouverte à l’ensemble des habitants de la commune. "On a déjà prévu une possible extension à vendredi en cas de besoin", a ajouté l'élue.

1 223 élèves positifs au coronavirus en une semaine en Ile-de-France

Selon les derniers chiffres du ministère de l'Éducation nationale, qui datent de vendredi dernier, neuf établissements scolaires étaient fermés en Île-de-France jusqu'à présent, à cause du coronavirus et de ses variants. Ces fermetures concernent les établissements de Créteil et l'académie de Versailles. À Paris aucune fermeture d'établissement n'est signalée.

Dans toute la région, près de 250 classes sont actuellement fermées à cause du Covid-19 : une cinquantaine à Paris, 77 dans l'académie de Versailles et 119 dans celle de Créteil. Ce week-end, l'académie de Créteil comptabilisait 1 223 élèves positifs au coronavirus en une semaine. Les Médecins de l'Éducation nationale demandent à Jean-Michel Blanquer de fermer toutes les établissements scolaires pendant quatre semaines.