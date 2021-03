Covid-19 : trois questions que l'on se pose sur les autotests, mis en vente "dès cette semaine" en France

La Haute Autorité de santé étudie la mise en place d’autotests qui seront commercialisés "dès cette semaine" en pharmacie et en supermarché, selon le directeur général de la Santé. Conditions d'utilisation, prix, efficacité... Franceinfo fait le point.

Les autotests de dépistage contre le coronavirus seront en vente "dès cette semaine" en France, a annoncé dimanche 14 mars le directeur général de la santé, Jérôme Salomon sur le plateau de BFM TV. "Ce sera assez facile d'accès, a-t-il indiqué. Le principe de l'autotest, c'est justement qu'on puisse l'avoir en famille. Ce sera en supermarchés ou en officines en tout cas, si c'est le plus facile, ça va être très facile à organiser."

Ces tests faciles sont pour l'instant interdits en France, la Haute Autorité de santé doit encore donner son feu vert et définir les conditions d'utilisation de ces tests antigéniques.

Comment pourra-t-on l'utiliser ?

L'autotest est en réalité un test antigénique. La seule différence sera le mode de prélèvement. L'autotest ressemble à un coton tige, moins long que les écouvillons que l'on introduit au fond du nez. Il suffira de frotter les parois de ses narines, puis de tremper la tige dans une solution qui détecte la présence du Covid-19 en moins d'une demi-heure.

Ensuite, plusieurs méthodes existent afin de lire les résultats : soit on verse le réactif chimique sur une lamelle et le résultat s'affiche, comme pour un test de grossesse, soit on passe par une application téléchargée sur son portable.

Sera-t-il efficace ?

Jérôme Salomon a assuré dimanche que ces autotests seront commercialisés dans les jours à venir, mais il faut d'abord attendre l'avis de la Haute Autorité de santé. Le comité chargé d'évaluer ces autotests, qui se réunit lundi 15 mars, doit définir le niveau de performance requis. En France, pour être autorisé, un test antigénique doit avoir une sensibilité supérieure ou égale à 80 %.

La Haute Autorité de santé doit aussi résoudre le problème du tracing : si les gens se testent chez eux, rien ne garantit qu'ils diront s'ils sont positifs ni qu'ils préviendront leurs contacts. Ainsi, les applications prévues par certains tests pourraient permettre à l'Assurance maladie de tracer les cas positifs.

Enfin, autre question à laquelle doit répondre le comité : ces autotests seront-ils utilisés seulement à la maison ou bien aussi à l'école ou en entreprise ? Un avis sera rendu dans les prochains jours.

Combien coûtera-t-il ?

Si l'avis de la Haute Autorité de santé est positif, l'autotest pourrait être pris en charge à 100% par la Sécurité sociale. Cela ne coûterait donc rien à l'usager, il devra simplement présenter sa carte vitale comme pour les tests PCR et les tests antigéniques actuels. Dans le cas où l'autotest ne serait pas remboursé, il devrait coûter moins de dix euros.

Chez nos voisins, les autotests sont déjà largement déployés au Royaume-Uni, au Portugal ou encore en Autriche. En Allemagne, le test, commercialisé en supermarché, coûte actuellement cinq euros l'unité.