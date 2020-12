Covid-19 : tour d’horizon de la campagne de vaccination en Europe et dans le monde

La vaccination contre le Covid-19 débute globalement partout dans l’Union européenne dimanche 27 décembre. C'est une Allemande de 101 ans qui a pris les devants et lancé la campagne de vaccination de l’Allemagne, voire de toute l’Europe. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Layen, s’est montrée optimiste : "nous commençons à tourner la page de cette année difficile". Au total, 300 millions de doses ont été commandées en Europe.

Mohamed Ben Salmane se fait vacciner en public

En Italie, les convois sont sécurisés par les Carabiniers. À Malte, les doses arrivent dans un jet privé, en Espagne et en Grèce dans des camions prévus à cet effet. "Je pense que nous allons gagner la bataille contre la pandémie et retrouver notre vie d’avant", juge Marios Themisotkleous, secrétaire général au ministère grec de la Santé. Ailleurs dans le monde, l’Inde a décidé de former des milliers de praticiens pour administrer le vaccin, tandis que Mohamed Ben Salmane, le prince héritier en Arabie Saoudite, s’est fait vacciner devant les caméras de télévision.