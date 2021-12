Covid-19 : si le pass vaccinal est mis en place, les sportifs non-vaccinés seront mis hors jeu

Le Premier ministre Jean Castex a annoncé de nouvelles restrictions sanitaires, lundi 27 décembre, pour essayer de contrer la propagation du virus, et particulièrement du variant Omicron. Les décisions du gouvernement français ont des conséquences sur le monde du sport.

A partir du 3 janvier et pour trois semaines, les jauges seront de retour dans les stades et les salles. Jean Castex a annoncé que les grands rassemblements seront limités à 2000 personnes en intérieur et à 5000 personnes en extérieur. Les personnes présentes dans les enceintes sportives à ces dates-là ne pourront pas profiter de la vente de boissons et de nourriture, qui sera interdite.

Les décisions du @gouvernementFR sont destinées à protéger et endiguer la double vague. Je salue la responsabilité et la résilience du monde sportif qui peut être fier d’avoir contribué à la vaccination massive des Français. Tenons 3 semaines ensemble.

L’Etat sera à vos côtés — Roxana Maracineanu (@RoxaMaracineanu) December 27, 2021

Défense d'entrer pour les sportifs non-vaccinés

Pour les sportifs, les décisions gouvernementales devraient également avoir des conséquences, notamment pour ceux qui ont choisi de ne pas se faire vacciner. Si le Parlement vote la mise en place du pass vaccinal pour remplacer le pass sanitaire, alors les athlètes de haut niveau qui ont choisi de se passer du vaccin ne pourront plus pénétrer dans les enceintes sportives. Et seront donc au repos forcé.

"Dans la mesure où les établissements sportifs - stades, gymnases, salles de sport - seront soumis au pass vaccinal pour les plus de 12 ans si le texte est adopté par le Parlement, alors en effet, les sportifs de haut niveau qui ne sont pas vaccinés, tout comme les spectateurs qui sont dans le même cas, ne pourront plus accéder aux enceintes sportives. Pas à cause de leur statut, mais à cause de l'obligation d'avoir ce pass vaccinal", a précisé l'entourage de Roxana Maracineanu, ministre déléguée chargée des Sports, à franceinfo: sport.