Covid-19 : quels pays accueillent de nouveau des voyageurs ?

Pour les voyageurs vaccinés, certains pays ont rouvert leurs frontières et permettent d’entrer dans le territoire sans restriction. Le point sur la situation dans le monde avec le journaliste de France Télévisions, Gaël Giordana.

Les États-Unis ont annoncé qu’à partir de novembre, les voyageurs vaccinés pourront de nouveau fouler le sol américain. Plusieurs autres pays dans le monde accueillent les voyageurs sous conditions, souvent celle d’être vacciné. De fait, les pays de l’Union européenne, le Mexique, la République Dominicaine ou encore le Costa Rica sont ouverts sans formalité supplémentaire. Il convient de présenter un test PCR de moins de 72 heures pour aller au Canada, en Russie, en Algérie ou en Égypte.

Des pays gardent leurs frontières fermées

Pour les non-vaccinés, la donne est plus compliquée. "Il y a de nombreuses restrictions. Il faut prouver un motif impérieux dans la plupart des cas, assorti d’un test, voire d’une quarantaine. Il est par exemple impossible d’aller en Norvège ou au Canada", détaille Gaël Giordana. Les frontières restent fermées en Chine, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Inde, au Vietnam, en Argentine, au Chili ou à Madagascar, que les voyageurs soient vaccinés ou non. Pour les Outre-mer, un test PCR ou antigénique et parfois un auto-isolement de 7 à 14 jours peuvent être requis, même pour les personnes vaccinées.