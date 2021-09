Covid-19 : après 20 mois de restrictions, les Etats-Unis laisseront entrer "début novembre" tous les voyageurs internationaux entièrement vaccinés

La fin de restrictions mises en place il y a plus d'un an et demi. La Maison Blanche a annoncé, lundi 20 septembre, que les Etats-Unis laisseront entrer "début novembre" tous les voyageurs internationaux entièrement vaccinés contre le Covid-19. Les voyageurs en provenance de l'étranger devront par ailleurs se faire tester et porter un masque, tandis qu'un système de suivi des contacts sera mis en place, a indiqué le coordinateur de la lutte contre la pandémie à la Maison Blanche, Jeff Zients.

Le "travel ban" sera donc levé 20 mois après son entrée en vigueur, en mars 2020, pour lutter contre la pandémie. Les frontières américaines sont fermées à des millions de voyageurs internationaux, qu'ils soient testés ou vaccinés, une situation qui a entraîné des situations personnelles et familiales douloureuses. Ces restrictions ont d'abord visé les voyageurs en provenance notamment de l'Union européenne, du Royaume-Uni, ou de Chine, puis plus tard de l'Inde ou du Brésil.