Covid-19 : quelles sont les recommandations du gouvernement ?

Lundi 24 février, la Direction générale de la santé tient comme sa conférence quotidienne. Alors quelles sont les dernières recommandations ? "Le ministre de la Santé, Olivier Véran, vient de donner quelques conseils sanitaires à respecter pour les personnes revenant de Lombardie ou de Vénétie : prendre sa température deux fois par jour, porter un masque, et surtout éviter toutes les sorties non indispensables. Autrement dit les rassemblements, les restaurants, les cinémas", explique le journaliste Anthony Jolly en duplex du ministère des Solidarités et de la Santé (Paris) pour le 19/20.

Le dernier patient français guéri

Autre point important annoncé par la ministre de la Santé : il n'y a plus de Français hospitalisé actuellement. "Le dernier hospitalisé était à Lyon. Il est guéri et a pu rentrer chez lui", conclut le journaliste. Pour rappel, depuis 72 heures, les cas de contamination au Covid-19 sont en pleine augmentation en Italie et les autorités peinent à identifier le patient zéro.

