Covid-19 : le mystère du premier malade perdure en Italie

C'est une véritable enquête policière qui est menée en Italie. Depuis 72 heures, les cas de contamination au Covid-19 sont en pleine augmentation dans le pays. Pourtant, les autorités continuent de ne pas savoir comment le virus a fait son entrée dans le pays. "Il y a une cellule spécialisée avec des enquêteurs, mais également des scientifiques, sous l'égide du ministère de la Santé pour déterminer qui a bien pu aller dans tous ces endroits et dispersé ainsi le virus", explique le journaliste Alban Mikoczy en direct depuis Piacenza.



Deux foyers pour un virus







Dans le nord de l'Italie, il y a deux foyers, en Lombardie et en Vénétie, qui sont éloignés. "Il semblerait que le virus qui est présent à Codogno (Lombardie) et le virus présent en Vénétie soit finalement le même", poursuit-il. Cela signifie qu'une seule et même personne aurait fait des voyages entre toutes ces zones.

