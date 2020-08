Covid-19 : quelle prévention pour les jeunes ?

En centre-ville de Caen (Calvados), les terrasses retrouvent peu à peu leurs habitués. Les jeunes Normands sont rentrés de vacances et beaucoup l'admettent : la Covid n'était pas au coeur de leurs préoccupations. "Je trouve quand même qu'on a eu un petit relâchement, parce que c'est l'été, qu'on veut sortir et voir nos amis", estime une jeune femme. Mais la rentrée approche avec ses bonnes résolutions. Lucas s'est fait tester dans la journée, il n'a pas de symptômes mais a préféré prendre ses précautions.

Des comportements qui se relâchent en soirée

"Je reviens de vacances, je vais aller voir mes parents, mes grands-parents, toute ma famille, qui eux, ne sont pas partis en vacances à cause du Covid. Ce serait égoïste de venir chez eux sans masque, sans protection, sans s'être fait tester auparavant", explique le jeune homme. Dans les rues de Caen, les comportements sont globalement sérieux et responsables. Mais après 22 heures, difficile de rester vigilant. L'alcool et la musique favorisent les contacts, même si les groupes de jeunes restent, le plus souvent, assis dans leur coin.

