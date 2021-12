Covid-19 : quel mode d'emploi pour les autotests, et quelle fiabilité ?

Les autotests sont à présent disponibles en supermarché et très plébiscités, alors que le réveillon du Nouvel An approche à grand pas, vendredi 31 décembre. "Les autotests n’ont pas été mis en libre-service mais à l’accueil du magasin, pour pouvoir les distribuer, une boîte par famille, et éviter la ruée", détaille la gérante d’un supermarché. Vendus à 6,20 euros les cinq tests, ils sont quatre fois moins chers qu’en pharmacie et convainquent de nombreux clients.

Vérifier avec un test PCR

Dans une pharmacie, les ventes ont aussi fortement augmenté ces derniers jours. Mais encore faut-il le réaliser correctement. "Lors d’un test positif, les deux barres sont visibles. (…) Il faut aller vérifier avec un test PCR", précise une pharmacienne. S’il permet de détecter la contagiosité, la fiabilité de l'autotest ne s’élève qu’à 78% pour les personnes asymptomatiques. Son objectif est de dépister à grande échelle.