Covid-19 : quel impact psychologique chez les Français ?

Depuis de nombreux mois, la France est touchée par une crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19. Une situation qui inquiète la population. Sur le plateau du 23 heures de Franceinfo mercredi 11 mars, le journaliste de France Télévisions Thibault Franceschet relaie les chiffres d’une étude de Santé Publique France datant du mois de février. Elle affirmait que 23% des Français souffraient d’anxiété. "C’est plus qu’en janvier mais moins qu’en mars 2020 où là, on était monté jusqu’à 27%. Et c’est bien plus qu’avant la pandémie : à l’époque, 13% des Français disaient souffrir de troubles anxieux", précise le journaliste.

Une personne sur trois victime d’anxiété chez les 18-24 ans

L’anxiété touche des personnes à tous les niveaux de la société. Thibault Franceschet souligne notamment que la crise sanitaire a aggravé la situation chez les jeunes et notamment "les étudiants qui souffrent de l’isolement, de ne plus pouvoir aller à l’université. Cela se ressent sur leur santé mentale puisqu’un sur trois souffre d’anxiété."

Le JT

Les autres sujets du JT