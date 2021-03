Covid-19 : que pourrait décider le gouvernement après le Conseil de défense sanitaire ?

De nouvelles mesures restrictives devraient être décidées par le président de la République et le gouvernement suite à un Conseil de défense, mercredi 3 mars. “Le gouvernement privilégie un traitement au cas par cas, car l’évolution de l’épidémie est très disparate dans les 20 départements à risque”, explique la journaliste Valérie Astruc, en direct du palais de l’Elysée pour le journal de 13 Heures de France 2. Dans les départements où la situation s’aggrave, comme en Île-de-France, dans le Nord et le Pas-de-Calais, un reconfinement le week-end est à l’étude. “Mais Emmanuel Macron hésite et ne veut l’envisager qu’en cas d’ultime recours”, ajoute la journaliste.

Des chiffres surveillés au jour le jour

En Île-de-France, la fermeture des lieux et rues passantes est privilégiée. Mais dans les Bouches-du-Rhône, l’Aisne ou la Somme, la situation semble se stabiliser. Les chiffres sont surveillés de près et tout peut changer d’ici la conférence de Jean Castex, prévue jeudi 4 mars. L’Elysée note par ailleurs 10 nouveaux départements où la situation épidémique s’aggrave.

Le JT

Les autres sujets du JT