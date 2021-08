Covid-19 : première évacuation sanitaire de la quatrième vague à l'hôpital de Bastia

L'hélicoptère de l'armée a été appelé en urgence au centre hospitalier de Bastia (Haute-Corse), jeudi 5 août, pour transférer un patient atteint du Covid-19 à Marseille (Bouches-du-Rhône). C'est la première évacuation sanitaire de cette quatrième vague en Corse, où la tension sanitaire ne cesse d'empirer. Le principal hôpital du nord de l'île subit de plein fouet le retour du virus, avec 37 patients pour 39 lits disponibles, soit huit fois plus que deux semaines plus tôt.

Peu d'espoirs pour la suite de l'été

Les malades sont de plus en plus jeunes, avec seulement une trentaine d'années parfois. "Quand ce sont des personnes âgées, il y a souvent des pathologies qui vont avec. Alors que là, on a presque le même âge", constate Salomé Vassalle, aide-soignante. Dans le service d'hospitalisation entièrement dédié au Covid-19, les arrivées sont redevenues quotidiennes. À chaque nouvelle prise en charge, c'est le même constat : 95% des admis sont des résidents non-vaccinés. La circulation du virus sur l'île laisse peu d'espoirs aux soignants pour la suite de l'été.