Covid-19 : plusieurs lycées bloqués mardi matin en France pour dénoncer les mesures sanitaires

Les élèves dénoncent des mesures sanitaires insuffisantes et l'impossibilité de maintenir la distanciation sociale dans les établissements.

À Paris, Nantes et Besançon, des lycéens ont bloqué mardi 3 novembre leurs établissements pour dénoncer les conditions sanitaires face à l'épidémie de Covid-19. Plusieurs syndicats lycéens avaient lancé un appel national pour dénoncer des mesures insuffisantes, les élèves sont parfois 35 par classe et la distanciation est impossible.

Paris

À Paris, une dizaine de lycées ont été bloqués, mais tous ont été débloqués à 9h30. "Il y a eu une très grande réactivité des chefs d'établissements et des forces de l'ordre", indique le rectorat à franceinfo.

Dans le 20e arrondissement, des blocages ont eu lieu à la cité scolaire Maurice Ravel et au lycée Hélène-Boucher. Dans le 4e, le lycée Sophie Germain a été bloqué par des lycéens de l'établissement et par d'autres élèves. Au lycée Colbert, dans le 10e, la tension est montée entre les lycéens rassemblés et les forces de l'ordre, des gaz lacrymogènes ont été tirés.

Nantes

À Nantes, des lycéens ont manifesté mardi matin devant le lycée Guist'hau, rue Marie Anne du Boccage, dans le centre-ville, rapporte France Bleu Loire Océan. Les accès à l'établissement ont été bloqués. La police est intervenue pour mettre fin au mouvement. Des appels avaient été lancés sur les réseaux sociaux pour manifester contre les mesures liées à l'épidémie de Covid-19 avec un appel à blocage devant les lycées de l'académie, indique la préfecture de Loire-Atlantique.

Besançon

À Besançon, une trentaine d'élèves du Lycée Pasteur à Besançon ont bloqué leur établissement mardi matin, selon France Bleu Besançon. Vers 8 heures du matin, ils se sont massés devant le portail principal du lycée Pasteur pour empêcher toute entrée dans l'établissement, avec des cadenas de vélo, dans le calme. La police est arrivée sur place vers 8h30. Une autre entrée a été ouverte par la police sous surveillance, les élèves souhaitant entrer en classe ont pu le faire.