DIRECT. Covid-19 : un couvre-feu va être réinstauré à Paris et "peut-être en Ile-de-France" en plus du confinement, annonce le porte-parole du gouvernement

: "Bien sûr que je défends le petit commerce. Mais ce qu'il nous faut c'est quand même de la discipline. A force de ne plus respecter les règles, on ne fait plus Nation. Je comprends la résistance pour l'efficacité, pas la désobéissance pour le symbole. Quand vous savez que votre arrêté va être cassé vous faites du symbole."



Jean-Pierre Raffarin appelle sur franceinfo à l'union nationale. L'ancien Premier ministre critique notamment les maires qui ont signé des arrêtés autorisant l'ouverture des petits commerces. "La situation est trop grave. Dans la guerre, il ne faut pas s'attaquer aux combattants", à l'exécutif, a-t-il déclaré sur franceinfo. "Je ne sais pas si un autre gouvernement serait capable de faire mieux. Aujourd'hui il faut être solidaires".

: Gabriel Attal a-t-il parlé trop vite ? Contactés par France 2, les services du Premier ministre expliquent que la mise en place d'un couvre-feu à Paris n'est "absolument pas décidée à ce stade". Le préfet de police, précise Matignon, a simplement évoqué la possibilité d'une telle mesure en raison de "certaines situations observées en soirée à Paris". Mais un tel dispositif doit faire l'objet d'une concertation "avec la municipalité parisienne". En tout état de cause, la décision de mettre en place ou non un tel couvre-feu sera prise "dans les prochains jours".

: Une quatrième personne est morte des suites de ses blessures au lendemain de l'attentat qui a endeuillé la ville de Vienne (Autriche), a annoncé un porte-parole du ministère de l'Intérieur à l'AFP. Cette victime, une femme, est décédée à l'hôpital.

: L'attaquant Kylian Mbappé est forfait demain pour le match de Ligue des champions à Leipzig, annonce le PSG. Il est sorti lors de la recontre contre Nantes "avec une gêne musculaire aux ischios jambiers droits", précise le club.

: Une petite note d'humanité et d'espoir dans cette actualité très pesante. Après le séisme qui a frappé Izmir (Turquie), les secouristes ont réussi à sauver une fillette de 4 ans, restée dans les décombres pendant 91 heures. La petite Ayda a été évacuée sous les applaudissements. "En ce temps de souffrance, nous avons aussi connu ce moment de joie", a commenté le maire Tunç Soyer.

: Les élèves du collège du Bois d'Aulne où enseignait Samuel Paty, à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines), ont repris le chemin de l'école ce matin seulement. Un dispositif de sécurité a été mis en place, avec au moins quatre camions de CRS.







: Des contrôles renforcés ont été mis en place à la frontière entre l'Allemagne et l'Autriche après les attaques commises à Vienne. Ces contrôles frontaliers sont considérés comme une "priorité tactique" par la police fédérale, a indiqué à l'AFP un porte-parole de police allemande. D'importantes recherches sont en cours pour retrouver un ou plusieurs suspects.

: Plusieurs dirigeants européens ont apporté leur soutien au peuple autrichien. "L'Europe condamne avec force cet acte lâche qui viole la vie et nos valeurs humaines", a notamment tweeté le président du Conseil européen, Charles Michel. "L'Europe est totalement solidaire de l'Autriche. Nous sommes plus forts que la haine et la terreur", a écrit Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne.

: Voici les principaux titres de l'actualité :



Au moins trois personnes sont mortes dans les attaques commises hier à Vienne. L'assaillant abattu par la police était un sympathisant du groupe Etat islamique, a déclaré ce matin le ministre de l'Intérieur autrichien. Un ou plusieurs suspects sont toujours recherchés.



Un couvre-feu va s'ajouter au confinement à Paris et peut-être en Ile-de-France, a annoncé sur BFMTV Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement. Celui-ci pourrait s'appliquer à 21 heures, mais un arrêté doit préciser les détails dans la journée.





Produits de toilette, d'hygiène, d'entretien et de puériculture... Le gouvernement a précisé la liste des produits que les grandes surfaces peuvent continuer à vendre pendant le confinement, en plus de ceux déjà considérés comme essentiels.



Des dizaines de millions d'Américains se rendent aux urnes pour choisir entre Donald Trump et Joe Biden. Le vote par anticipation a atteint un niveau record pour un scrutin, avec 99 millions de bulletins transmis.

: "Le ministre de l'Intérieur qui le précisera dans la journée. Un arrêté va sortir... [Ce sera] à 21 heures je crois, comme le couvre-feu avant le confinement (...). Les préfets des territoires pourront le décider [ailleurs en France] s'ils jugent que la situation le nécessite."



Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, annonce sur BFMTV la mise en place prochaine d'un couvre-feu à Paris, sans doute à 21 heures.



: #CONFINEMENT "Nous allons réinstaurer un couvre-feu sur Paris et peut-être en Île-de-France" en plus du confinement, annonce sur BFMTV le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal.

: Une certaine tolérance a été accordée aux Français qui se déplaçaient le week-end dernier. Mais c'est terminé. Aux portes de Paris, les policiers ont contrôlé plusieurs véhicules, hier soir, a pu constater franceinfo. Rappelons que l'amende est de 135 euros en l'absence d'attestation ou de justificatif nécessaire.

: La décision a été prise par l'Elysée, en accord avec les petits-enfants de Maurice Genevoix. L'écrivain fera bien son entrée au Panthéon le 11 novembre prochain, explique France Bleu Orléans. La cérémonie se fera sans public en raison du contexte sanitaire et sécuritaire, mais une retransmission sera toutefois assurée sur France 2. "Je regrette cette panthéonisation particulière mais son maintien est essentiel", a commenté son petit-fils Julien Larère-Genevoix.













: Bonjour @emy. Vous êtes nombreux à poser cette question. Comme vous, je lis dans le décret du jour que les produits de toilette et d'hygiène seront autorisés à la vente en grandes surfaces. Mais le ministre délégué Alain Griset a bien opéré la distinction, hier sur franceinfo. "Les produits d'hygiène seront gardés, le maquillage non." J'en reste donc à cette déclaration.

: Produits d'hygiène et de toilette autorisés, est-ce que cela inclut le maquillage ?

: Covid-19, nomination d'une juge à la Cour suprême, vote par correspondance... La campagne présidentielle américaine 2020 s'est déroulée dans un contexte inédit. Donald Trump et Joe Biden ont enchaîné les meetings, alors que l'épidémie sévit depuis plusieurs mois dans le pays. La rédaction de franceinfo vous résume cette campagne en 20 images.









: Voici le décret paru au Journal officiel évoqué par Dominique Schelcher, président de Super U. Les "produits de toilette, d'hygiène, d'entretien et de puériculture" pourront être vendus en grande surface, en plus des produits déjà considérés comme essentiels. Une jauge de la capacité d'accueil est mise en place et les établissements concernés ne pourront pas "accueillir un nombre de clients supérieur à celui permettant de réserver à chacun une surface de 4 m²".

: L’Olympique de Marseille défie le FC Porto ce soir en Ligue des champions. Cette rencontre aura une saveur particulière pour l'entraîneur André Villas-Boas, qui retrouve le club portugais dont il a toujours été supporter et qu'il a même dirigé lors d'une saison complètement folle il y a dix ans. Explications de francetv sport.









: "Nous, Allemands, sommes solidaires et compatissants envers nos amis Autrichiens. La lutte contre le terrorisme islamiste est notre combat commun."





La chancelière allemande Angela Merkel exprime sa solidarité aux Autrichiens après les attentats commis dans le centre de Vienne.

: "Pour être concret, tout ce qui est toilette, hygiène, entretien, vous pourrez l'acheter [en grande surface, tout comme] la papeterie, la bureautique, la presse, le bricolage, l'auto et la puériculture. Par contre, vous ne pourrez plus acheter de livres, de DVD, de textile. Donc on est en train de mettre ça en œuvre."





Dominique Schelcher, président de Système U, détaille la liste des produits qui pourront être mis en vente dans les grandes surfaces, sur le plateau de France 2.

: Bonjour @Alexandre. Clément Beaune, secrétaire d'Etat aux Affaires européennes, avait proposé vendredi l'aide de la France à la Turquie et à la Grèce après le séisme. Pour le moment, je ne suis pas en mesure de vous dire si cette proposition s'est concrétisée sur le terrain.

: Bonjour franceinfo, merci de ce que vous faites ! J'ai entendu que nous aurions envoyé de l'aide à la Turquie suite au séisme. Est-ce possible ?

: A partir de jeudi, les grandes surfaces ne pourront plus vendre du maquillage, des vêtements, des livres ou des fleurs, afin d'éviter de concurrencer les petits commerces fermés à l'approche des fêtes de Noël. En attendant, c'est la ruée dans les supermarchés, comme a pu le constater France 3 Occitanie.

: "L'Autriche avait été un des premiers pays à témoigner sa solidarité [à la France après l'attentat de Nice] mais on ne peut pas supposer que ce soit la raison pour laquelle aujourd'hui des islamistes s'en prennent à la capitale autrichienne."



"Personne ne comprend pourquoi c'est Vienne qui a été visée", explique sur franceinfo Jérôme Segal, habitant de Vienne et maitre de conférences à la Sorbonne.



: Il y en a même davantage, @loustic du 29, puisqu'une trentaine se présentent officiellement au scrutin. Nous avons consacré un article à quelques autres de ces candidats qui n'ont guère de chance d'accéder à la Maison Blanche. On retrouve notamment un rappeur célébrissime, une libertarienne et quelques hommes d'affaires. Bonne lecture !









: Il n'y a pas que 2 candidats à l'élection présidentielle américaine mais il y en a 4, dont 2 dont on ne parle jamais.

: Le nom du prochain président des Etats-Unis ne sera peut-être pas connu dans la nuit ou demain. Le dépouillement du vote par correspondance pourrait prendre du temps et le scrutin pourrait être très indécis dans certains Etats. Voici les explications de notre journaliste Marianne Chenou.









: "Ce qu'il sait très bien faire, c'est parler à une foule, le meeting de campagne. Donald Trump a la capacité de lire la foule. C'est un show man."





Le talent de Donald Trump pour galvaniser ses troupes sera-t-il suffisant pour réussir le même exploit qu'en 2016 ? Il va falloir encore patienter un peu pour avoir la réponse.

: "La crise du coronavirus a mis en évidence que le "trumpisme" est une méthode de conquête du pouvoir, mais pas une méthode de gouvernement."





Alors que le Covid-19 a fait plus de 230 000 morts aux Etats-Unis, Donald Trump n'a pas réussi a rassembler les Etats-Unis. Et sa stratégie de division pourrait bien lui coûter sa victoire.

: C'est le grand jour pour les Américains. Les électeurs sont appelés aux urnes pour choisir le prochain occupant de la Maison Blanche. A cette occasion, j'ai recueilli l'analyse de deux correspondants à Washington, qui ont suivi le président américain partout. Ils ont accepté de dresser le bilan des années Trump dans ce grand entretien.









: Le bilan des victimes du puissant tremblement de terre qui a frappé l'ouest de la Turquie a atteint les 100 morts, annonce (en turc) l'autorité gouvernementale turque des situations de catastrophe (Afad). Le séisme de magnitude 7 sur l'échelle de Richter, survenu vendredi, a également blessé 994 personnes, dont 147 sont encore à l'hôpital.







: "C'[était] une soirée spéciale, c'[était] la dernière soirée avant le reconfinement, les bars et restaurants étaient ouverts jusqu'à minuit donc il y avait plus de gens que les jours précédents."



Amélie, guide conférencière française, explique sur franceinfo que de nombreuses personnes se trouvaient dehors, à Vienne.

: Les enquêteurs ont accédé au logement de l'assaillant identifié en forçant la porte avec des explosifs, a précisé le ministre, sans souhaiter donner davantage de détails sur le profil de l'attaquant. Karl Nehammer, qui avait affirmé auparavant qu'au moins un autre suspect était en fuite, a dit partir du principe qu'ils étaient "plusieurs" sans pouvoir formellement l'assurer.

: Le ministre de l'Intérieur autrichien, Karl Nehammer appelle les habitants à rester chez eux dans la journée. Le ministre a déclaré que l'assaillant abattu hier était lourdement armé et équipé d'une ceinture explosive, mais la police de Vienne a depuis indiqué que celle-ci était factice. La police mène toujours une traque pour retrouver un ou plusieurs suspects.

: "L'Inserm a modélisé un impact extrêmement significatif de l'application si celle-ci est téléchargée par un minimum de 20% des Français. C'est un objectif ambitieux mais atteignable."



L'application mobile TousAntiCovid doit atteindre 15 millions de téléchargements d'ici un mois pour "nous donner une chance de plus de réussir la sortie de confinement", ambitionne le secrétaire d'Etat au Numérique Cédric O.

: "Aucune des ambitions et bonnes intentions déclarées en grandes pompes ou sous forme législative n'ont été suivies d'effet", dénoncent les signataires dont la Confédération paysanne, Greenpeace et UFC-Que Choisir. "Là où des objectifs intéressants étaient fixés pour la restauration collective (notamment d'au moins 20% de bio en 2022), ils paraissent aujourd'hui hors d'atteinte tant les collectivités sont laissées livrées à elles-mêmes", écrivent-ils.

: Revenu paysan non revalorisé, tensions commerciales, retour attendu des insecticides néonicotinoïdes... Trente syndicats et associations dressent un "constat d'échec" de la loi Alimentation (ou Egalim), promulguée il y a deux ans. Ce texte avait pour ambition d'équilibrer les relations commerciales dans le secteur agricole et de favoriser une alimentation saine et durable.

: Quatre jours après la mise en place du reconfinement, les élus de circonscriptions rurales doivent jongler entre consignes gouvernementales, incompréhension de la population et sentiment d'iniquité chez les commerçants. "Les gens ne sont pas réfractaires au reconfinement, mais ils veulent des décisions logiques", explique à franceinfo le député LR des Ardennes Pierre Cordier.

: Les tests antigéniques, plus rapides (mais un peu moins précis) que les PCR, seront disponibles dans plus de 50% des pharmacies d'ici à la fin de la semaine, d'après l'Union de syndicats de pharmaciens d'officine. En revanche, il sera difficile de trouver un médecin généraliste qui réalise ce type de tests. Explications.

: Le président ivoirien Alassane Ouattara, 78 ans (en photo samedi dernier), a été réélu pour un troisième mandat controversé sur le score fleuve de 94,27% des voix au premier tour, annonce la Commission électorale indépendante. Le taux de participation est de 53,90% et l'opposition avait boycotté le scrutin. Le Conseil constitutionnel doit encore valider les résultats après avoir étudié les éventuels recours de candidats.







: Les cinq électeurs de Dixville Notch, un hameau de douze habitants, ont lancé l'élection présidentielle mardi à minuit, en votant à l'unanimité pour le démocrate Joe Biden. Ce village perdu dans les forêts du New Hampshire (nord-est des Etats-Unis), près de la frontière canadienne, a perpétué une tradition établie depuis 1960, qui lui vaut le titre de "First in the Nation" (Premier du pays).







: "Nous avons subi hier soir une attaque perpétrée par au moins un islamiste terroriste", ajoute Karl Nehammer, qui a précisé que l'assaillant tué était un sympathisant du groupe Etat islamique (EI).

: #AUTRICHE L'homme armé abattu par la police est un "terroriste islamiste", déclare le ministre de l'Intérieur autrichien en conférence de presse.

: #AUTRICHE Le chef de la police viennoise annonce que trois civils sont morts dans l'attaque commise dans la capitale autrichienne, deux hommes et une femme.