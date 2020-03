Covid-19 : plus de 300 000 élèves confinés chez eux dans l'Oise, le Haut-Rhin et à Ajaccio

À partir de lundi 9 mars, ce sont plus de 300 000 élèves qui ne peuvent plus se rendre à l'école et doivent rester confinés chez eux, car les autorités ont décrété vendredi 6 mars la fermeture des écoles de l'Oise, du Haut-Rhin et d'Ajaccio (Corse) pour au moins 14 jours. Dans un cinéma de la ville de Senlis (Oise), Marilke Fleury, la directrice, a été contrainte de venir au travail avec ses deux enfants en bas âge. "Je dois valider ma programmation de la nouvelle semaine cinématographique qui démarre mercredi, puis je serai en arrêt maladie pour pouvoir m'occuper d'eux pendant les deux prochaines semaines", raconte-t-elle.

"Transmettre du travail au jour le jour"

Dans l'Oise, ce sont donc 165 000 élèves qui doivent rester chez eux et 11 000 enseignants qui doivent rapidement organiser des révisions à distance. "Le gros du travail sera de [...] leur transmettre du travail au jour le jour", explique Alex Chevassus-Clément, directeur de l'école de l'Europe à Beauvais (Oise).

