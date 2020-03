Covid-19 : cours à domicile pour les confinés

Titouan Falc'hun, élève de terminale S à Auray (Morbihan), suit mercredi 4 mars un cours de mathématique par vidéo-conférence. Une leçon délivrée par sa professeure du lycée, la première depuis la fermeture de son école lundi pour cause de coronavirus. Le reste de la journée, il est livré à lui-même. "On a beaucoup de travail, mais on le fait dans l'ordre que l'on veut : si je veux faire des mathématiques je fais des mathématiques, si je veux faire de la philosophie je fais de la philosophie", indique Titouan Falc'hun, élève au lycée Benjamin-Franklin.

100 établissements fermés

La motivation est plus difficile à trouver pour sa sœur Anaïs. Élève de seconde, elle a toute une liste de leçons à apprendre. "Au lycée, on est obligé de travailler avec les professeurs et la classe, alors que chez nous on peut faire différentes activités, alors se mettre au travail c'est compliqué", précise-t-elle. En France, une centaine d'établissements restera fermée jusqu'au 14 mars.

Le JT

Les autres sujets du JT