Covid-19 : Pékin se prépare face à la menace d’un confinement

A. Miguet, G. Caron, K. Wang, C. Wang

Les habitants de la capitale chinoise se préparent au pire et on assiste à des ruées vers les supermarchés où les rayons alimentaires se vident rapidement. La capitale se prépare à un éventuel confinement. Les autorités se veulent rassurantes : "les magasins de produits frais resteront ouverts 24 h/24, et les livraisons pourront se faire à tout moment." Il y a à Pékin officiellement 92 cas de Covid-19 depuis vendredi 22 avril, alors la capitale est sur le pied de guerre.

43 villes chinoises déjà en confinement total ou partiel

Dans la matinée du 26 avril, il fallait patienter dans de longues files d'attente afin de réaliser un dépistage au Covid-19 obligatoire. Cette semaine, 20 millions d'habitants seront testés trois fois. Les palissades font leur retour pour bloquer les entrées et sorties de résidences où des cas de Covid-19 ont été détectés. Pékin retient son souffle, dans un pays où 43 villes sont déjà en confinement total ou partiel.