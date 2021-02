Covid-19 : opération de dépistage massif à Chambourcy, dans les Yvelines

Les équipes de désinfections s’activent, samedi 27 février, dans l’école maternelle les Petits Pas de Chambourcy (Yvelines). 13 cas positifs ont été détectés dans la commune juste avant les vacances scolaires : sept enfants et six adultes. Une grande opération de dépistage a lieu tout le week-end pour élèves et parents. Elle est pilotée par l’agence régionale de santé (ARS), pour évaluer l’entendue de la contamination. "On a proposé de faire ce dépistage massif sur la ville de Chambourcy pour venir voir comment circule ce virus, est-ce que c’est très localisé à ces écoles ou beaucoup plus diffus dans la ville", explique Marion Cinalli, directrice de l’ARS des Yvelines.

600 tests salivaires pour les plus jeunes

Jusque 1 400 dépistages pourront être effectués durant le week-end. Des tests salivaires vont par ailleurs être déployés pour les plus jeunes. Le maire de Chambourcy, Pierre Morange, indique avoir "réalisé une précommande de 600 tests pour toute la population des moins de 11 ans", afin d’affiner les connaissances sur le plan épidémiologique. 1 200 élèves sont concernés par la fermeture des écoles et collèges.

