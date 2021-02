Covid-19 : les crèches, les écoles et le collège fermés pour une semaine à Chambourcy, dans les Yvelines

Le maire de la commune justifie cette décision par la découverte de "nombreux cas" des variants identifiés au Brésil et en Afrique du Sud.

La rentrée scolaire ne se déroulera pas comme prévu, lundi 1er mars, à Chambourcy (Yvelines). Le maire de cette commune de 5 700 habitants indique à France Télévisions, samedi 27 février, que les crèches et les établissements scolaires de la commune (un collège, une école élémentaire et une maternelle) resteront fermés pour une semaine, après la découverte de "nombreux cas" des variants du coronavirus qui ont émergé au Brésil et en Afrique du Sud.

Le maire, Pierre Morange, n'a pas précisé si ces cas concernaient des élèves ou des membres du personnel des établissements. Il indique que la mairie propose des tests aux habitants volontaires dans un gymnase de la commune samedi et dimanche. Et que les éventuels échantillons positifs seront séquencés pour identifier de quel variant sont porteurs les personnes concernées.

Selon le dernier point de situation du ministère de l'Education nationale, dont les données ont été arrêtées jeudi à 13 heures, 72 classes et un unique établissement étaient alors fermées en France à cause de cas de Covid-19. Un décompte qui ne concerne cependant que la zone A, les vacances scolaires étant toujours en cours dans les deux autres.