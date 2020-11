Covid-19 : Moderna annonce que son candidat vaccin a une efficacité de 94,5%

La société a fait cette annonce une semaine après celle des laboratoires Pfizer et BioNTech sur leur candidat vaccin "efficace à 90%" contre le Covid-19.

La course au vaccin s'accélère. La société de biotechnologie américaine Moderna a annoncé, lundi 16 novembre, que son candidat vaccin contre le Covid-19 était efficace à 94,5% pour réduire le risque de contracter la maladie. Un résultat comparable à l'efficacité de 90% annoncée la semaine dernière par l'alliance Pfizer-BioNTech.

Cela signifie que le risque de tomber malade du Covid-19 a été réduit de 94,5% entre le groupe placebo et le groupe vacciné du grand essai clinique en cours aux Etats-Unis : en l'occurrence, 90 participants du groupe placebo ont attrapé le Covid-19, contre 5 dans le groupe vacciné.

Si ce niveau d'efficacité était le même dans la population générale, ce serait l'un des vaccins les plus efficaces, comparable à celui contre la rougeole, efficace à 97% en deux doses, selon les Centres américains de prévention et de lutte contre les maladies (CDC). Par comparaison, les vaccins contre la grippe ont oscillé entre 19% et 60% d'efficacité dans les dix dernières saisons aux Etats-Unis, selon les CDC.

Dans l'attente d'une évaluation indépendante

Aucun malade grave du Covid-19 n'a été enregistré parmi les personnes vaccinées, contre 11 dans le groupe placebo, selon le communiqué de Moderna. Selon la société, environ 9% à 10% des personnes vaccinées ont eu des effets secondaires après la seconde dose, tels que fatigue, courbatures ou rougeur autour du point d'injection.

"C'est un moment charnière dans le développement de notre candidat vaccin contre le Covid-19", s'est réjoui le patron de Moderna, Stéphane Bancel. "Cette analyse intérimaire positive issue de notre essai de phase 3 nous donne les premières indications cliniques que notre vaccin peut prévenir la maladie du Covid-19, y compris la forme grave".

Mais ces résultats n'ont pas encore été évalués par des scientifiques indépendants. Plus de 30 000 participants participent à l'essai clinique à grande échelle, dit de phase 3, commencé en juillet dernier. Moderna prévoit de demander une autorisation de mise sur le marché "dans les prochaines semaines" aux Etats-Unis.