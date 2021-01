Covid-19 : l’hôpital de Toulon fait face à l\'afflux de nouveaux patients

T. Souman, C. La Rocca, N. Thévenot

T. Souman, C. La Rocca, N. Thévenot France 2 France Télévisions

Alors que la courbe de l’épidémie de Covid-19 n’infléchit pas, à l’hôpital de Toulon, dans le Var, le service de réanimation arrive à saturation. Un nouveau patient, un homme de 83 ans, y est admis, après avoir été transféré en urgence par le Samu. Peu après son arrivée, son état s’aggrave subitement. Il est immédiatement placé sous oxygène à haut débit. Une technique efficace, déployée dans l’hôpital depuis l’automne.

Les patients en réanimation ont doublé en trois jours

Dans le service de pneumologie de l’établissement, les patients Covid sont de retour en nombre : 22 personnes hospitalisées, soit plus de la moitié des lits disponibles, et déjà autant qu’au pic de la deuxième vague, à la mi-novembre. Pour pouvoir continuer à accueillir les patients, les soignants doivent de nouveau "pousser les murs". Les services voisins ont également dû être annexés en partie. En réanimation, deux étages plus bas, le nombre de patients Covid a doublé en l’espace de trois jours.

