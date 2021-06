Covid-19 : les variants inquiètent dans le monde entier

En Australie, la ville de Sydney est de nouveau confinée pour 15 jours. 80 personnes ont été testées positives au Covid-19 durant la semaine du lundi 21 juin, et seules les sorties dites "essentielles" sont désormais autorisées. "Un très mauvais exemple de déjà vu, commente un habitant. Tout le monde en a marre, est en colère." L'Australie, qui appliquait jusqu'à présent une stratégie stricte de zéro Covid, craint aujourd'hui le variant Delta.

Cluster aux Baléares, l'Afrique du Sud veut des vaccins

Aux Baléares, c'est le variant britannique qui vient gâcher la fête. En cause, un cluster géant de plusieurs centaines d'étudiants venus célébrer la fin de leur année scolaire. Sept régions espagnoles ont détecté des cas liés à ce foyer, et plusieurs milliers de jeunes sont en quarantaine. "Tous mes amis ont été testés positifs. L'été, la fin des examens, on est jeune. On a enlevé nos masques plus que ce que l'on aurait dû", reconnait un étudiant. Depuis la matinée du samedi 26 juin, le masque n'est pourtant plus obligatoire en extérieur.

En Afrique du Sud, les manifestants réclament des vaccins, alors que le pays est frappé par une troisième vague. "On est fatigués de voir nos proches tomber comme des mouches", confie l'un d'eux. Selon l'OMS, seul 1% de la population est vaccinée sur le continent africain.