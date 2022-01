Covid-19 : les transports routiers sous tension

À Carros, dans le département des Alpes-Maritimes, une entreprise de transport a 40 camions, des clients dans toute la France, l’Italie et la Belgique. Depuis quelques jours, les livraisons sont perturbées à cause de la crise sanitaire. 10% des chauffeurs sont positifs et réaménager le planning devient un casse-tête au quotidien. "On prend moins de transports ou on essaye de s’organiser différemment. On peut sous-traiter à d’autres transporteurs", explique Tina Fuentes, responsable d’exploitation à la société Mortigliengo.

Augmentation des arrêts maladie

Même cause et même effet pour une société de transport de personnes qui gère une quinzaine de lignes dans le nord du département des Alpes-Maritimes. "Aujourd’hui, sur nos deux dépôts, nous avons plus d’une vingtaine de conducteurs qui sont en arrêt maladie", rapporte Marc Duboeuf, directeur d’exploitation de la SAM.