Covid-19 : les touristes étrangers pourront obtenir des pass sanitaires en France à partir du 9 août, selon Jean-Baptiste Lemoyne

"Notre objectif est que dès le 9 août les touristes" étrangers (hors UE) présents en France "puissent commencer à obtenir des pass sanitaires, sur le même modèle que les Français établis hors de France", a annoncé jeudi 5 août sur France Inter Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargé du Tourisme, des Français de l'étranger et de la Francophonie. Un dispositif dédié à ces demandes va être mis en place.

>> Suivez notre direct sur la pandémie de Covid-19.

Jean-Baptiste Lemoyne s'est par ailleurs félicité de la fin de la quarantaine pour voyager entre la France et le Royaume-Uni. Le représentant du gouvernement n'a pas souhaité commenter les tensions des dernières semaines avec le Royaume-Uni qui avait classé la France en pays rouge. Il a souligné simplement que "sur des éléments scientifiques on voit bien qu'il y a avait capacité à remettre des mesures ordinaires et pas extraordinaires par rapport à ce qui se faisait sur d'autres pays européens".

Peut-être le retour des touristes britanniques

Jean-Baptiste Lemoyne espère que cet assouplissement acté mercredi soir "va permettre à un tourisme britannique peut-être de revenir en France. On a pu voir qu'au mois de juillet c'est ça qui nous manquait sur les clientèles européennes et internationales, avec une moindre fréquentation sur la Bretagne et sur la Normandie. Les Britanniques sont friands aussi du bassin en Dordogne-Lot. C'est une bonne nouvelle, ils auront moins d'appréhension" avec la suppression de la quatorzaine obligatoire.

Concernant l'ouverture éventuelle des frontières des États-Unis aux vaccinés de l'étranger, le secrétaire d'État espère que cela se concrétisera "dans une poignée de jours, c'est aux autorités américaines de décider".

4 500 QR-Code envoyés aux Français vaccinés de l'étranger

La France et le Royaume Uni ont par ailleurs "interconnecté leurs dispositifs informatiques anti-Covid entre le NHS, l'autorité de santé en Angleterre et au Pays de Galles, et TousAnticovid, ce qui va permettre à nos Français notamment établis en Grande Bretagne de pouvoir obtenir très facilement leur pass sanitaire, c'est l'autre bonne nouvelle d'hier soir", souligne le secrétaire d'État chargé du Tourisme et des Français de l'étranger.

Il souligne d'ailleurs que les Français qui ont été vaccinés dans d'autres pays avec des vaccins homologués par l'UE ont désormais la possibilité d'obtenir un pass sanitaire auprès des services de son ministère. En tout "20 000 demandes sont arrivées" depuis l'ouverture de ce service lundi. "Il y a deux jours 1 500 QR-Code envoyés", mercredi "3 000 QR-Code envoyés", se félicite Jean-Baptiste Lemoyne.