DIRECT. Covid-19 : un couvre-feu à nouveau instauré à Saint-Martin et Saint-Barthélemy

Ce qu'il faut savoir

De nouvelles restrictions sanitaires. Le préfet de Saint-Barthélemy et Saint-Martin a décidé mercredi 4 août d'instaurer à nouveau un couvre-feu du 5 au 20 août afin de freiner la propagation du Covid-19. Les déplacements seront interdits de 22h à 5h du matin, sauf motif impérieux et les personnes devant se déplacer sur ces créneaux horaires devront se munir d'une attestation dérogatoire.

Nouvelles conditions d'entrée à Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Les voyageurs désireux de rentrer par voie maritime devront désormais présenter soit un statut vaccinal complet, soit le résultat d'un test antigénique ou PCR négatif, ou faire état d'un motif impérieux et d'une attestation de respect d'un isolement de 7 jours à l'arrivée.

Reconfinement en Guadeloupe. Le territoire a entamé son troisième confinement, assorti d'un couvre-feu strict de 20h à 5h. Dès ce jeudi matin, les Guadeloupéens n'auront plus le droit de s'éloigner de plus de 10 kilomètres de leur domicile, sauf motif impérieux et munis d'une attestation.

Verdict attendu du Conseil constitutionnel sur le pass sanitaire. Le texte a été adopté par l'Assemblée nationale et le Sénat le 25 juillet. Le Conseil constitutionnel a ensuite été saisi par le gouvernement et trois groupes de plus de 60 parlementaires chacun. S'il est validé, en totalité ou pour l'essentiel, l'exécutif a promis une entrée vigueur rapide.

L'OMS veut un moratoire sur les doses de rappel. Face au gouffre entre pays riches, où les vaccins anti-Covid abondent, et les pays pauvres qui n'ont pu immuniser qu'une faible partie de leur population, l'OMS réclame un moratoire sur les doses de rappel pour tenter de rétablir un semblant d'équilibre.

Le Royaume-Uni supprime la quarantaine pour les Français vaccinés. Londres lève ainsi une mesure dénoncée comme "discriminatoire" par Paris, imposée il y a trois semaines, que le gouvernement de Boris Johnson avait justifiée par la présence "persistante" du variant Beta en France.