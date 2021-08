Covid-19 : Londres supprime la quarantaine pour les voyageurs vaccinés venant de France

Les conditions pour se rendre outre-Manche s'assouplissent. Le gouvernement britannique a annoncé mercredi 4 août, dans la soirée, la suppression à partir de dimanche de la quarantaine imposée aux voyageurs vaccinés contre le Covid-19 arrivant en Angleterre en provenance de France, peut-on lire sur le site du ministère des Transports britannique (en anglais). Londres lève ainsi une mesure dénoncée comme "discriminatoire" par Paris, imposée il y a trois semaines, que le gouvernement de Boris Johnson avait justifiée par la présence "persistante" du variant Beta en France.

La Réunion et Mayotte placées sur liste rouge

L'Hexagone retrouve ainsi la liste orange classique, qui n'impose une quarantaine comprise entre cinq et 10 jours qu'aux voyageurs qui ne sont pas vaccinés. La Polynésie française, la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Martin et Saint-Barthélemy sont également sur cette liste. En revanche, l'île de la Réunion et Mayotte, où le variant Beta initialement identifié en Afrique du Sud voisine est présent, sont classées en rouge, réservant aux seuls résidents britanniques la possibilité de rentrer en Angleterre, au prix d'une coûteuse quarantaine à l'hôtel obligatoire de 10 jours.



We're making some changes to our travel lists



Firstly, we’re removing the quarantine requirement for fully jabbed travellers coming back from #France.



At the same time, we’re adding key destinations ☀️ Germany, Austria, and Norway to the Green List [1/3] — Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) August 4, 2021

Par ailleurs, l'Espagne, première destination pour les vacanciers britanniques, échappe à la liste rouge et reste en orange. L'Inde, Barhein, le Qatar et les Emirats arabes unis quittent la liste rouge pour être classés en orange. Sept pays, parmi lesquels l'Allemagne, rejoignent la liste verte, ne nécessitant qu'un test négatif avant le départ et un test au deuxième jour. Les règles fixées par le gouvernement britannique ne concernent que l'Angleterre, mais les gouvernement locaux d'Ecosse, du Pays de Galles et d'Irlande du Nord adoptent généralement les mêmes mesures.