Covid-19 : Les spots publicitaires sont-ils efficaces ?

Des images de la vie quotidienne, des élans d'affection... l'histoire pourrait être belle si nous n'étions pas en pleine épidémie de la Covid-19. Comme les gestes barrières sont délaissés, le ministère de la Santé publie une nouvelle vidéo. Un spot publicitaire qui demande d'oublier les réjouissances en famille et alerte : "On peut tous êtes touchés". Les réactions sont diverses parmi la population. "Ça fait juste regretter tous les câlins, les bisous et gestes d'attention", avoue une femme. "Pour moi, ça ne marche pas parce que les gestes barrières je les fais, le masque je le mets et je n'ai pas besoin de ça", indique quant à elle une autre femme.

Changer ses habitudes

"On se rend compte que ce sont nos proches qui sont affectés in fine, les personnes qui ont un certain âge, c'est très parlant et la preuve par l'image est très parlante", concède un homme. Si le ton a changé, c'est bien pour toucher tous les publics. "Il était temps parce que nous, on ne fait que des messages par exemple sur la sécurité routière, où on n'ose pas trop montrer la mort, on cherche à rassurer les Français (…) Là, on a une méthode plus anglo-saxonne où on montre la réalité", explique Philippe Moreau-Chevrolet, professeur de communication politique à Sciences Po Paris. Le message est clair, il est nécessaire de changer de comportement.

