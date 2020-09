VIDEO. "On peut tous être touchés" : le clip choc du gouvernement pour le respect des gestes barrières contre le Covid-19

Dans un clip diffusé samedi, le ministère des Solidarités et de la Santé montre comment le virus peut se propager au sein d'une famille et contaminer une personne à risque.

Le ton change. Dans un nouveau clip diffusé vendredi 11 septembre, le ministère des Solidarités et de la Santé appelle à respecter les gestes barrières contre le Covid-19, avec des images chocs. "Ne pas respecter les gestes barrières c’est prendre des risques, pour soi et pour ses proches. On peut tous être touchés. Alors, on doit tous se protéger", martèle le ministère.

[#COVID19] Ne pas respecter les gestes barrières c’est prendre des risques, pour soi et pour ses proches.

On peut tous être touchés. Alors, on doit tous se protéger. pic.twitter.com/U8MAgzzgEb — Ministère des Solidarités et de la Santé (@MinSoliSante) September 12, 2020

Sur les images, on voit les membres d'une même famille multiplier allégrement bises et autres contacts rapprochés : la bise au bureau, les grandes étreintes au lycée. Ils se retrouvent tous le soir pour fêter l'anniversaire de la grand-mère, sans respecter aucune distanciation minimum. Le clip se conclut par des images de cette dernière sur un lit d'hôpital, intubée.

Ce nouveau clip tranche avec le précédent – le "village des bons réflexes" – plus axé sur les bonnes pratiques à adopter que sur les risques encourues. Il rappelle celui diffusé en Espagne par les autorités des Canaries, où l'on voyait un grand-père recevoir comme "dernier cadeau" un... masque à oxygène.