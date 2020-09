Covid-19 : les seniors font leur révolution pour retrouver une activité

Les seniors ne veulent plus être montrés du doigt et mis sous une bulle à cause de la Covid-19. Ils en n'ont assez d'être mis à l'écart, du reste de la population. Certains d'entre eux font fi des conseils des autorités, les incitant à la plus grande prudence pour quelques mois encore.

Dans les Alpes-Maritimes, ils sont une poignée d'anciens à avoir repris une activité dans des clubs de loisirs. Un véritable retour à la vie pour ces papis et mamies en mal d'instants partagés : "On a un peu chaud sous le masque mais on fait avec. Je suis trop contente de reprendre", témoigne une adhérente de la maison des seniors, à Nice.