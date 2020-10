Covid-19 : les restrictions se multiplient en Europe

Rideaux fermés, tables rangées et terrasses vides... À Bruxelles (Belgique) et sa région, les bars et cafés ont fermé dans la matinée du jeudi 8 octobre, pour une durée d'un mois. C'est un tour de vis pour freiner le virus, mais les habitants sont mitigés. "2 000 cas par jour, ça commence à devenir dangereux, donc c'est un mal pour un bien", confie un Bruxellois.





Partout en Europe, les restrictions anti-Covid se multiplient

La fermeté est présente aussi en Italie. Depuis mercredi 7 octobre, le port du masque est obligatoire dans tout le pays et plus seulement dans les grandes villes. Partout en Europe, les restrictions anti-Covid se multiplient. En Allemagne, un couvre-feu sera mis en place à partir du samedi 10 octobre. À Berlin et à Francfort, les restaurants devront fermer à 23 heures. Les limitations sont de plus en strictes et elles ne font pas l'unanimité en Espagne. À Madrid, il est interdit de circuler sauf en cas d'urgence.

