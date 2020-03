Covid-19 : les restaurateurs s'adaptent

Fini les assiettes, bonjour les barquettes en plastique dans l'Oise. Le gérant de l’Auberge du Bac, une bonne table de la commune de Lacroix-Saint-Ouen, s'est lancé dans la vente à emporter et la livraison à domicile. Les plats préparés sont identiques à ceux proposés à la carte. Un plan B, face au Covid-19, qui a fait fuir les clients de son établissement.

Depuis mercredi, on à fait à peu près, une trentaine de couverts à emporter et trois à quatre livraisons

A Châteauroux, à l'Escale, le plus grand resto routier de France ne veut pas céder à la panique. Avec près de 1000 couverts par jour, on tente de rassurer les clients, venus des quatre coins d'Europe. Sur les murs, une note explique désormais les consignes sanitaires suivies par le personnel.

On essaie de se laver les mains le plus souvent possible, on se fait plus la bise également