Covid-19 : les règles pour les visites en Ehpad sont-elles trop strictes ?

Après avoir perdu sa mère après la première vague du Covid-19 au printemps 2020, Rémi aimerait voir son père résidant en Ehpad quand il le veut, mais c’est impossible. “Aujourd’hui on a le droit de le voir chaque jour, du lundi au samedi, de 14h00 à 17h45, pendant 45 minutes. Une seule personne adulte y est autorisée sur rendez-vous”, explique-t-il. Rémi et son père sont vaccinés, la situation est d’autant plus incompréhensible.

La crainte d'un nouveau confinement

François Darchis, le responsable de l’Ehpad situé à Versailles (Yvelines), dit adapter les restrictions, comme le prévoit le protocole, au contexte de l’établissement. Trois cas Covid ont été diagnostiqués mi-avril, et l’un des malades est décédé. “J’ai plusieurs fois donné mon accord sur des sorties de mon propre chef, mais j’estime que l’Ehpad a un rôle de collectivité important (...) je ne souhaite pas avoir un reconfinement”, déclare-t-il. Après un premier assouplissement dans les Ehpad le 13 mars, le gouvernement a fixé au 19 mai la deuxième étape.